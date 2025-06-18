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Кевин Лерена сделал прогноз на предстоящий реванш Дюбуа и Усика

Кевин Лерена сделал прогноз на предстоящий реванш Дюбуа и Усика
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Чемпион WBC в бриджервейте Кевин Лерена дал свой комментарий по поводу ожидаемого реванша между обладателем титула IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Дюбуа будет очень опасным в первой половине боя. Не говорю, что он затем устанет. Но как только Усик нащупает темп и дистанцию, драться с ним станет очень сложно. Даниэль будет опаснее всего на старте боя. Он может попасть. Он может потрясти. У него классный джеб. Усику нужно устранить эту проблему — контрить джеб. Это реально бой с равным шансами», — приводит слова Лерены Boxing Scene.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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