Кевин Лерена сделал прогноз на предстоящий реванш Дюбуа и Усика

Чемпион WBC в бриджервейте Кевин Лерена дал свой комментарий по поводу ожидаемого реванша между обладателем титула IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

«Дюбуа будет очень опасным в первой половине боя. Не говорю, что он затем устанет. Но как только Усик нащупает темп и дистанцию, драться с ним станет очень сложно. Даниэль будет опаснее всего на старте боя. Он может попасть. Он может потрясти. У него классный джеб. Усику нужно устранить эту проблему — контрить джеб. Это реально бой с равным шансами», — приводит слова Лерены Boxing Scene.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.