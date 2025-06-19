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Йорденис Угас поддержал Джорджа Камбососа после поражения от Хитчинса

Йорденис Угас поддержал Джорджа Камбососа после поражения от Хитчинса
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Бывший чемпион в полусреднем весе из Кубы Йорденис Угас выразил слова поддержки в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа, который потерпел поражение в своём последнем поединке от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсона Хитчинса.

«Австралиец Джордж Камбосос — один из самых смелых бойцов моего поколения. В спорте, где многие стараются избегать серьёзных соперников и ищут лёгкие пути, этот парень дрался с лучшими — без оправданий и отговорок. Он — именно тот боец, с которым я себя ассоциирую и которого всегда хочу видеть в своей команде», — приводит слова Угаса Boxing Scene.

Напомним, Камбосос проиграл Хитчинсу техническим нокаутом в восьмом раунде.

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