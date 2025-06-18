Андрей Орловский проведёт бой 22 июня на турнире BKFC 76

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, известный 46-летний ветеран ММА Андрей Орловский проведёт свой дебют в боях на голых кулаках на турнире BKFC 76, который пройдёт в ночь с 21 на 22 июня по московскому времени в городе Форт-Уэрт (Техас, США) на площадке «Dickies Arena».

Соперником Орловского станет американский боец Джош Коупленд, который в своём последнем поединке нокаутировал Стива Херелиуса в 2023 году, после чего почти два года не проводил поединков.

Орловский свой последний официальный бой в UFC провёл в июне 2024 года и потерпел там поражение раздельным решением судей от Мартина Будая. Для него то поражение стало четвёртым подряд за последние два года карьеры.