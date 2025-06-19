Поли Малиньяджи подписал контракт на три боя на голых кулаках

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи подписал контракт с промоушеном BKB, который организует турниры по боям на голых кулаках, и уже 6 сентября проведёт свой дебют под эгидой данной организации.

«Я легко мог бы использовать свой статус, чтобы напрямую выйти на чемпионский бой. Но я не собираюсь этого делать, потому что уважаю других бойцов. В BKB есть очень хорошие бойцы в первом среднем весе… и я собираюсь встретиться с одним из лучших, чтобы заработать право выйти на чемпиона. Не хочу лезть без очереди. У меня всё ещё есть всё необходимое, чтобы завоевать этот титул», — написал Малиньяджи у себя на странице в социальной сети.

Стоит отметить, что Малиньяджи уже проводил бой в этой дисциплине в 2019 году и проиграл по очкам Артёму Лобову, травмировав обе кисти рук по ходу поединка. После боя Пол заявлял, что больше никогда не вернётся в этот спорт.