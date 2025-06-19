Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поли Малиньяджи подписал контракт на три боя на голых кулаках

Поли Малиньяджи подписал контракт на три боя на голых кулаках
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи подписал контракт с промоушеном BKB, который организует турниры по боям на голых кулаках, и уже 6 сентября проведёт свой дебют под эгидой данной организации.

«Я легко мог бы использовать свой статус, чтобы напрямую выйти на чемпионский бой. Но я не собираюсь этого делать, потому что уважаю других бойцов. В BKB есть очень хорошие бойцы в первом среднем весе… и я собираюсь встретиться с одним из лучших, чтобы заработать право выйти на чемпиона. Не хочу лезть без очереди. У меня всё ещё есть всё необходимое, чтобы завоевать этот титул», — написал Малиньяджи у себя на странице в социальной сети.

Стоит отметить, что Малиньяджи уже проводил бой в этой дисциплине в 2019 году и проиграл по очкам Артёму Лобову, травмировав обе кисти рук по ходу поединка. После боя Пол заявлял, что больше никогда не вернётся в этот спорт.

Материалы по теме
Уличный конфликт привёл к поножовщине. В Германии убили непобеждённого чеченского боксёра
Уличный конфликт привёл к поножовщине. В Германии убили непобеждённого чеченского боксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android