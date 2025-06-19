Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа предварительно договорились о бое

Бывшие чемпионы мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли предварительного согласия на проведение боя. Об этом сообщает GB News.

По сообщению источника, боксёры планируют провести бой до конца 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где во второй раз проиграл действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику.

Что касается Джошуа, то его предыдущий поединок состоялся в сентябре 2024 года и завершился сокрушительным поражением нокаутом в пятом раунде от действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа.