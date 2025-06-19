Объявлен соперник Сергея Павловича на бой 23 августа в Шанхае

Известный российский тяжеловес UFC Сергей Павлович свой следующий бой проведёт 23 августа на турнире UFC в Шанхае, где его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста. Об этом сообщает MMA Latinoamérica.

Напомним, Павлович свой последний бой проводил в феврале 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Что касается Кортес-Акосты, то его предыдущий поединок состоялся на турнире UFC 316 в июне 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над молдавским тяжеловесом Сергеем Спиваком. Этой победой он довёл серию побед до пяти.