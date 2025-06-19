Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Объявлен соперник Сергея Павловича на бой 23 августа в Шанхае

Объявлен соперник Сергея Павловича на бой 23 августа в Шанхае
Комментарии

Известный российский тяжеловес UFC Сергей Павлович свой следующий бой проведёт 23 августа на турнире UFC в Шанхае, где его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста. Об этом сообщает MMA Latinoamérica.

Напомним, Павлович свой последний бой проводил в феврале 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Что касается Кортес-Акосты, то его предыдущий поединок состоялся на турнире UFC 316 в июне 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над молдавским тяжеловесом Сергеем Спиваком. Этой победой он довёл серию побед до пяти.

Материалы по теме
Российский «десант» на историческом турнире! Почему UFC Баку нельзя пропускать
Российский «десант» на историческом турнире! Почему UFC Баку нельзя пропускать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android