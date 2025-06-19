«Вырывают из контекста». Тренер Махачева — о словах про число оставшихся боёв у Ислама

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислама Махачева, прокомментировал новости об оставшихся поединках для Махачева.

«Люди вырывают это из контекста. Я сказал, что он, возможно, проведёт ещё три боя. Я не говорил, что Ислам так планирует — думаю, потому что отец Хабиба говорил, что бойцы должны уходить в 35 лет. В общем, я просто предполагаю, что Ислам будет думать о выходе на пенсию именно в этом возрасте. На самом деле он может провести семь-восемь боёв — в зависимости от того, чего хочет он сам», — сказал Мендес на YouTube-канале The Javier & Mo Show.