«Чувствую себя униженным». Бакли — о поражении Усману

31-летний американский боец и седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли прокомментировал своё поражение в поединке с бывшим лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладателем пояса UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC on ESPN 69.

«Каждый раунд он сбивал меня с ног, не давал мне подняться — я не мог подняться на ноги. Смотрю на Майка Бельтрана, братан, подними нас хотя бы раз. Я чувствую себя таким растерянным и униженным из-за этого проигрыша. Усман показал мне, кем он был. Тот вечер действительно показал уровень этой игры», — обратился Бакли к фанатам в социальных сетях.