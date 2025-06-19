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«Чувствую себя униженным». Бакли — о поражении Усману

«Чувствую себя униженным». Бакли — о поражении Усману
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31-летний американский боец и седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли прокомментировал своё поражение в поединке с бывшим лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладателем пояса UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC on ESPN 69.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Каждый раунд он сбивал меня с ног, не давал мне подняться — я не мог подняться на ноги. Смотрю на Майка Бельтрана, братан, подними нас хотя бы раз. Я чувствую себя таким растерянным и униженным из-за этого проигрыша. Усман показал мне, кем он был. Тот вечер действительно показал уровень этой игры», — обратился Бакли к фанатам в социальных сетях.

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