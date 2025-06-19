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Брайс Митчелл объяснил своё решение перейти в легчайший дивизион из полулёгкого

Брайс Митчелл объяснил своё решение перейти в легчайший дивизион из полулёгкого
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30-летний американский боец смешанных единоборств промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Брайс Митчелл объяснил своё решение о переходе в легчайший вес из полулёгкого.

«Я принял это решение моментально после своего последнего поединка. Парень был просто крупнее меня, что я по-настоящему прочувствовал во втором раунде. Так что, думаю, мой дивизион должен быть до 61 кг. Мне легче держать такой вес и сбрасывать до легчайшего дивизиона, чем стараться держаться в рамках полулёгкого», — сказал Митчелл на YouTube-канале Home of Fight.

Брайс последний бой провёл в апреле 2025 года и также потерпел там поражение, уступив удушающим приёмом во втором раунде Жану Силве. Следующим соперником Митчелла станет Саид Нурмагомедов. Их бой пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

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