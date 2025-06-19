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Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке на UFC в Баку

Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке на UFC в Баку
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу своего предстоящего поединка с представительницей Польши Клаудией Сыгулой. Поединок между Ириной и Клаудией пройдёт 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку, Азербайджан.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Ирина Алексеева
Не началось
Клаудия Сыгула

«Пока думаю о предстоящем поединке. Мне нужно его мощно выиграть. А потом постараться в течение полугода, а лучше — в более короткое время. Тогда я точно смогу пробиться в топ-15. Чаще дерёшься — выше в рейтинге. Прошлое поражение сильно повлияло на меня в моральном плане. Жутко переживала внутри себя, гоняла ошибки. Прошло столько лет, а я ни разу не пересматривала ни один свой бой. Я даже когда смотрю нарезки, вижу только плохое. И самокритичность не могу в себе убрать», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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