Ирина Алексеева: при подготовке к бою с Сыгулой словила паническую атаку

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, как у неё случилась паническая атака в ходе подготовки к поединку с представительницей Польши Клаудией Сыгулой. Бой между Ириной и Клаудией пройдёт 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку, Азербайджан.

«За эту подготовку со мной чего только не случилось. Всё тело в синяках. Впервые в жизни я словила паническую атаку. Но морально я готова. То, что я преодолела, сделало меня сильнее психологически. В таком состоянии я ещё и тренировалась, преодолевала себя. Останется поработать всего лишь 15 минут. Паническая атака произошла очень неожиданно. Раньше я думала, что панические атаки придумали люди, чтобы привлечь к себе внимание. А теперь сама впервые в жизни с этим столкнулась. Это произошло на фоне того, что я узнала нехорошую новость о своей семье. А я на расстоянии, не могу помочь человеку.

И меня начало колбасить, словила «паничку». Но осталась в себе, при своём уме. Я была в этот момент на тренировке. Подумала, что умираю. Думала скорую вызывать, но потом пошла домой, списалась со своим врачом. Он мне помог. Правда, говорил, что всё пройдёт за час-два. А меня восемь часов колбасило. Больше пока не было. Надеюсь, и не будет. Неприятное состояние», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.