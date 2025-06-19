Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Говорили, что я не умею бить, а я вышел и нокаутировал». Оливейра ответил критикам

«Говорили, что я не умею бить, а я вышел и нокаутировал». Оливейра ответил критикам
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил критикам в преддверии поединка с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Ильей Топурией. Их бой состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«В последний раз один из критиков сказал, что Чарльзу пора уходить из UFC, и я пошёл в октагон и переехал Чендлера. «У Чарльза нет ударки» — я вышел и нокаутировал его. Мы знаем, что Илия агрессивно боксирует, он очень опасен. Все говорят, что у него хорошее джиу-джитсу, но он ещё не использовал его в UFC», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранееTwitter).

Материалы по теме
Порье назвал фаворита в поединке Топурия — Оливейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android