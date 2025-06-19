«Говорили, что я не умею бить, а я вышел и нокаутировал». Оливейра ответил критикам

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил критикам в преддверии поединка с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Ильей Топурией. Их бой состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 317.

«В последний раз один из критиков сказал, что Чарльзу пора уходить из UFC, и я пошёл в октагон и переехал Чендлера. «У Чарльза нет ударки» — я вышел и нокаутировал его. Мы знаем, что Илия агрессивно боксирует, он очень опасен. Все говорят, что у него хорошее джиу-джитсу, но он ещё не использовал его в UFC», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранееTwitter).