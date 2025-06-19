«Говорили, что я не умею бить, а я вышел и нокаутировал». Оливейра ответил критикам
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил критикам в преддверии поединка с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Ильей Топурией. Их бой состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 317.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия
«В последний раз один из критиков сказал, что Чарльзу пора уходить из UFC, и я пошёл в октагон и переехал Чендлера. «У Чарльза нет ударки» — я вышел и нокаутировал его. Мы знаем, что Илия агрессивно боксирует, он очень опасен. Все говорят, что у него хорошее джиу-джитсу, но он ещё не использовал его в UFC», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранееTwitter).
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