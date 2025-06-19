Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Топурия использует современные медицинские технологии, готовясь к бою с Оливейрой

Видео: Топурия использует современные медицинские технологии, готовясь к бою с Оливейрой
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг), выложил видео со своего тренировочного процесса, на котором спортсмен использует различные медицинские технологии для анализа своего тела.

Топурия занимает третью строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе и четвёртую — среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Напомним, Илия принял решение перейти из полулёгкого дивизиона в лёгкий, сдав свой пояс. Он проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с его бывшим обладателем — американцем Чарльзом Оливейрой — в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в Лас-Вегасе, США.

Материалы по теме
«Говорили, что я не умею бить, а я вышел и нокаутировал». Оливейра ответил критикам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android