Видео: Топурия использует современные медицинские технологии, готовясь к бою с Оливейрой

28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг), выложил видео со своего тренировочного процесса, на котором спортсмен использует различные медицинские технологии для анализа своего тела.

Топурия занимает третью строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе и четвёртую — среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Напомним, Илия принял решение перейти из полулёгкого дивизиона в лёгкий, сдав свой пояс. Он проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с его бывшим обладателем — американцем Чарльзом Оливейрой — в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в Лас-Вегасе, США.