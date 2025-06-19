«Нормальный будет президент». Ирина Алексеева — о Коноре Макгрегоре

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала желание легендарного спортсмена и первого в истории промоушена двойного чемпиона Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

«Я думаю, что Конору давным-давно не нужны бои. У него есть популярность, деньги, есть всё. Он просто умеет удерживать публику. Даёт инфоповоды, чтобы его лишний раз обсуждали. Зарабатывает на этом, раскручивает себя ещё больше. У меня лично нет к этому негатива. Я просто понимаю, что он делает. И делает это качественно.

Он хочет баллотироваться на пост президента Ирландии. И, думаю, его выберут. Нормальный будет президент. Каждый первый будет заниматься MMA», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.