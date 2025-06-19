Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нормальный будет президент». Ирина Алексеева — о Коноре Макгрегоре

«Нормальный будет президент». Ирина Алексеева — о Коноре Макгрегоре
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала желание легендарного спортсмена и первого в истории промоушена двойного чемпиона Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

«Я думаю, что Конору давным-давно не нужны бои. У него есть популярность, деньги, есть всё. Он просто умеет удерживать публику. Даёт инфоповоды, чтобы его лишний раз обсуждали. Зарабатывает на этом, раскручивает себя ещё больше. У меня лично нет к этому негатива. Я просто понимаю, что он делает. И делает это качественно.

Он хочет баллотироваться на пост президента Ирландии. И, думаю, его выберут. Нормальный будет президент. Каждый первый будет заниматься MMA», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Я бы смогла стать президентом России». Интервью с Алексеевой — о Коноре и UFC
Эксклюзив
«Я бы смогла стать президентом России». Интервью с Алексеевой — о Коноре и UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android