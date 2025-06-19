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«Было немного больно». Усман объяснил, почему ему была важна победа над Бакли

«Было немного больно». Усман объяснил, почему ему была важна победа над Бакли
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман объяснил важность победы над 31-летним американским бойцом и седьмым номером рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцем Хоакином Бакли.

«Я даже не осознавал этого, пока люди не начали говорить: «О, ты не выигрывал ни одного боя с 2021 года». Это как бы засело у меня в голове, и мне было немного больно», — сказал Усман в интервью TMZ.

Бой между Хоакином Бакли и Камару Усманом прошёл в ночь на 15 июня в Атланте, США. Усман одержал победу в пятираундовом поединке единогласным судейским решением.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
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