«Было немного больно». Усман объяснил, почему ему была важна победа над Бакли

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман объяснил важность победы над 31-летним американским бойцом и седьмым номером рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцем Хоакином Бакли.

«Я даже не осознавал этого, пока люди не начали говорить: «О, ты не выигрывал ни одного боя с 2021 года». Это как бы засело у меня в голове, и мне было немного больно», — сказал Усман в интервью TMZ.

Бой между Хоакином Бакли и Камару Усманом прошёл в ночь на 15 июня в Атланте, США. Усман одержал победу в пятираундовом поединке единогласным судейским решением.