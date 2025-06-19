Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Опасный конкретно». Алексеева — о Макги, которому предстоит драться с Яном

«Опасный конкретно». Алексеева — о Макги, которому предстоит драться с Яном
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о сопернике бывшего чемпиона в лёгком весе Петра Яна — американце Маркусе Макги.

«Когда увидела, что Пётр Ян будет драться именно с Маркусом Макги, я так удивилась. Когда я дебютировала, в тот же день дебютировал этот парень. И у меня первая мысль была о себе. Думала, что этот чувак уже будет драться с Яном. А я всё ещё где-то там внизу нахожусь. И в итоге подумала, почему Пётр согласился драться с 13-м номером. Он опасный. Он борется очень хорошо, на уровне Мераба.

Опасный конкретно. Но Пётр тоже очень крутой. Не нужно смотреть на рейтинг этого парня. Он может составить жёсткую конкуренцию. А если победит Петра, сразу попадёт в топы. Топ-10 – точно. И такой бой даже больше интересен для Яна», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Ян — Макги пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

Материалы по теме
«Я бы смогла стать президентом России». Интервью с Алексеевой — о Коноре и UFC
Эксклюзив
«Я бы смогла стать президентом России». Интервью с Алексеевой — о Коноре и UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android