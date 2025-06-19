«Опасный конкретно». Алексеева — о Макги, которому предстоит драться с Яном

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о сопернике бывшего чемпиона в лёгком весе Петра Яна — американце Маркусе Макги.

«Когда увидела, что Пётр Ян будет драться именно с Маркусом Макги, я так удивилась. Когда я дебютировала, в тот же день дебютировал этот парень. И у меня первая мысль была о себе. Думала, что этот чувак уже будет драться с Яном. А я всё ещё где-то там внизу нахожусь. И в итоге подумала, почему Пётр согласился драться с 13-м номером. Он опасный. Он борется очень хорошо, на уровне Мераба.

Опасный конкретно. Но Пётр тоже очень крутой. Не нужно смотреть на рейтинг этого парня. Он может составить жёсткую конкуренцию. А если победит Петра, сразу попадёт в топы. Топ-10 – точно. И такой бой даже больше интересен для Яна», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Ян — Макги пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.