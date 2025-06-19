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Макгрегор впервые прокомментировал нападение на человека в ночном клубе на Ибице

Макгрегор впервые прокомментировал нападение на человека в ночном клубе на Ибице
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор впервые прокомментировал нападение на неизвестного человека в ночном клубе на Ибице. По версии спортсмена, мужчина оскорбительно высказался в адрес его страны.

«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и её народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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