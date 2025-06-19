Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл: не вижу Раунтри на своём уровне мастерства

Джамал Хилл: не вижу Раунтри на своём уровне мастерства
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл поделился мыслями насчёт своего предстоящего соперника, экс-претендента на титул UFC в категории до 93 кг соотечественника Халила Раунтри-младшего. Их поединок состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 8, который пройдёт в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«Не вижу Раунтри на своём уровне, даже с учётом тех поединков, в которых тот участвовал. Не увидел в нём ничего, что заставило бы меня подумать: «Этот парень на моём уровне». Опасен ли Халил для кого-либо? Это бой. В поединке любой боец может нанести удар, после чего ход встречи пойдёт по другому сценарию. В этом отношении я испытываю уважение к Халилу. Но я не считаю, что его мастерство может сравниться с моим», — приводит слова Хилла портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Джамал Хилл — Халил Раунтри: нокаут будет, но от кого?
Джамал Хилл — Халил Раунтри: нокаут будет, но от кого?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android