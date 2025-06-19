Джамал Хилл: не вижу Раунтри на своём уровне мастерства

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл поделился мыслями насчёт своего предстоящего соперника, экс-претендента на титул UFC в категории до 93 кг соотечественника Халила Раунтри-младшего. Их поединок состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 8, который пройдёт в Баку (Азербайджан).

«Не вижу Раунтри на своём уровне, даже с учётом тех поединков, в которых тот участвовал. Не увидел в нём ничего, что заставило бы меня подумать: «Этот парень на моём уровне». Опасен ли Халил для кого-либо? Это бой. В поединке любой боец может нанести удар, после чего ход встречи пойдёт по другому сценарию. В этом отношении я испытываю уважение к Халилу. Но я не считаю, что его мастерство может сравниться с моим», — приводит слова Хилла портал Sportskeeda.