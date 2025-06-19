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Прохазка: плевать, кто пишет — Анкалаев или его менеджер. Он унижает себя этими постами

Прохазка: плевать, кто пишет — Анкалаев или его менеджер. Он унижает себя этими постами
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Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка резко высказался о трэш-токе чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева.

«В данный момент я учусь в университете, и у меня всё хорошо. После последнего боя Анкалаева прошло не так много времени. Поэтому я сейчас полностью сосредоточен на учёбе, она у меня на первом месте.

Мне плевать, кто публикует эти посты — он сам или его менеджер. Анкалаев уже сделал достаточно, чтобы люди перестали воспринимать его всерьёз. Этот парень унижает себя этими нелепыми заявлениями», — приводит слова Прохазки портал Sportskeeda.

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