Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Иржи Прохазка сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканского промоушена.

«Мой следующий бой может состояться либо в августе, либо в октябре. Мой менеджер в данный момент ведёт переговоры о поединке с Анкалаевым. Если Перейра согласится [на реванш с Магомедом], то я буду сражаться с кем-то другим, но затем сфокусируюсь на Анкалаеве», — приводит слова Прохазки портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде у Прохазки 31 победа, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

Материалы по теме
Прохазка: плевать, кто пишет — Анкалаев или его менеджер. Он унижает себя этими постами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android