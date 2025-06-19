Иржи Прохазка сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканского промоушена.

«Мой следующий бой может состояться либо в августе, либо в октябре. Мой менеджер в данный момент ведёт переговоры о поединке с Анкалаевым. Если Перейра согласится [на реванш с Магомедом], то я буду сражаться с кем-то другим, но затем сфокусируюсь на Анкалаеве», — приводит слова Прохазки портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде у Прохазки 31 победа, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.