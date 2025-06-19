Майк Тайсон пришёл на матч Елены Рыбакиной на турнире в Берлине

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон стал почётным гостем травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На мероприятии Тайсона сопровождает его жена Лакия Спайсер.

В частности, Тайсон следил за матчем чемпионки Уимблдона-2022, 11-й ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной с многократной чемпионкой турниров «Большого шлема», олимпийской чемпионкой в парном разряде 74-й ракеткой мира из Чехии Катержиной Синяковой (Q). Победу в этом поединке со счётом 6:4, 7:6 (7:5) одержала Рыбакина и вышла в четвертьфинал соревнований.

За выход в полуфинал соревнований в Берлине Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).