Халил Раунтри: покажу такое выступление, чтобы закрепить за собой статус претендента

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Халил Раунтри-младший сообщил, что планирует показать впечатляющее выступление в бою с экс-чемпионом UFC в категории до 93 кг соотечественником Джамалом Хиллом, чтобы закрепить за собой статус биться следующим за пояс. Их поединок состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 8, который пройдёт в Баку (Азербайджан).

«Мой план — показать такое выступление, чтобы закрепить за собой неоспоримый статус претендента. Я готов быть чемпионом, и только. Всё, над чем работаю и что делаю, — это быть готовым к титульному бою. Именно к нему я стремлюсь.

В бою с Алексом Перейрой мне пришлось выложиться на максимум, поэтому мне довелось испытать, что значит биться за пояс. Этот опыт помог мне вырасти как бойцу. В том поединке я прошёл через огонь и воду, меня закалил бой с Алексом», — приводит слова Раунтри портал Sportskeeda.