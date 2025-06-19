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Джон Джонс: сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернётся, буду готов подраться

Джон Джонс: сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернётся, буду готов подраться
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс заявил, что в данный момент он не заинтересован проводить с кем-либо бой.

«Сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернётся, если он вернётся, то я буду готов подраться от всей души», — приводит слова Джонса аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

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