Кевин Ли оказался тяжелее Гаджи Рабаданова перед боем на турнире PFL World Tournament 6

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе американец Кевин Ли и чемпион PFL в категории до 70 кг россиянин Гаджи Рабаданов успешно прошли процедуру официального взвешивания перед поединком, который состоится 21 июня в Уичито (штат Канзас, США) на турнире PFL World Tournament 6. Их бой станет главным событием турнира.

Кевин показал на весах 70,7 кг, а Гаджи — 70,3 кг.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 апреля на турнире PFL World Tournament 3, Рабаданов победил нокаутом в первом раунде бывшего бойца UFC англичанина Марка Диакези.

Ли, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся на турнире Lights Out Championship 17, разделил октагон с бразильцем Тьяго Оливейрой. Встреча завершилась победой Кевина удушающим приёмом в первом раунде.