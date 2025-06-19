Ирина Алексеева назвала бойца, который способен остановить Мераба Двалишвили

Российский боец UFC Ирина Алексеева назвала бойца, который способен победить чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Думаю, что Шон О’Мэлли оказался для него слишком удобным во втором поединке. Первый бой прошёл, он его прочувствовал. И понял, как нужно работать. Когда ты очень крепкий парень в борьбе, тебе легче. Высокому человеку в ноги пройти – труда особенного не составляет. Его может пройти какой-то крепенький коренастый парень, который хорошо борется.

Думаю, что у Петра получилось бы. 100%. В этот раз точно получилось бы. Прошло время. Ментально за время люди становятся сильнее. Пётр – такой, я уверена в этом. Все профессионалы делают работу над ошибками, нужные выводы. Бой Петра и Мераба был бы очень интересным», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.