Алексеева: Джонсу нужно подраться с Нганну, Волкову — с Аспиналлом

Российский боец UFC Ирина Алексеева считает, что обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс должен подраться с камерунцем Фрэнсисом Нганну, а не с англичанином Томом Аспиналлом.

«Я думаю, что Нганну нужно подраться с Джонсом, а Саше – с Аспиналлом. За титул временного чемпиона. Это было бы очень интересно. Чего ждать Тому и Саше? Аспиналлу, конечно, хочется выйти с Джонсом. Но зачем ему просто сидеть? Простаивать – это не всегда хорошо. А у Волкова и Аспиналла мог бы получиться классный поединок», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.