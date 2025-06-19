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Магомед Магомедов и Сарварджон Хамидов прошли процедуру взвешивания перед турниром PFL

Магомед Магомедов и Сарварджон Хамидов прошли процедуру взвешивания перед турниром PFL
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Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в легчайшем весе россиянин Магомед Магомедов и непобеждённый боец PFL, представляющий Таджикистан, Сарварджон Хамидов успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 21 июня в Уичито (штат Канзас, США) на турнире PFL World Tournament 6.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов
21 июня 2025, суббота. 02:35 МСК
Магомед Магомедов
Не началось
Сарварджон Хамидов

Магомед показал на весах 61,4 кг, а Сарварджон — 61,6 кг.

Российский боец провёл свой последний поединок 17 мая в Париже (Франция) на турнире Bellator Champions Series 2. Его соперником был чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патчи Микс. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Микса.

Хамидов, в свою очередь, провёл последний поединок 22 июня на турнире Bellator Champions Series. Сарварджон встретился с бразильцем Марсирли Алвесом. Бой завершился победой представителя Таджикистана единогласным решением судей.

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