Джонс Джонс отреагировал на стремление Аспиналла провести с ним бой

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался в адрес англичанина Тома Аспиналла и отреагировал на его стремление подраться с ним.

«Том — потрясающий человек. Он должен продолжать выступать, чтобы сделать блестящую карьеру. Сейчас Аспиналл не в том положении, чтобы вызывать у меня негативные эмоции. Если я проявлю неуважение к нему, то у Тома появится много новых фанатов, которые будут верить в него.

Что могу сказать о желании Аспиналла подраться со мной? Когда ты чего-то очень сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться», — приводит слова Джонса аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).