Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонс Джонс отреагировал на стремление Аспиналла провести с ним бой

Джонс Джонс отреагировал на стремление Аспиналла провести с ним бой
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался в адрес англичанина Тома Аспиналла и отреагировал на его стремление подраться с ним.

«Том — потрясающий человек. Он должен продолжать выступать, чтобы сделать блестящую карьеру. Сейчас Аспиналл не в том положении, чтобы вызывать у меня негативные эмоции. Если я проявлю неуважение к нему, то у Тома появится много новых фанатов, которые будут верить в него.

Что могу сказать о желании Аспиналла подраться со мной? Когда ты чего-то очень сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться», — приводит слова Джонса аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Джонс точно на пенсии — по версии Аспиналла. Что будет, если это правда
Джонс точно на пенсии — по версии Аспиналла. Что будет, если это правда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android