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Джон Джонс: Дана Уайт будет заинтересован в возвращении Нганну в UFC

Джон Джонс: Дана Уайт будет заинтересован в возвращении Нганну в UFC
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс считает, что бывший боец UFC камерунец Фрэнсис Нганну может в будущем вернуться в североамериканский промоушен.

«Дана Уайт доводит все свои дела до логичного конца. И бизнес важнее эмоций. Поэтому если Фрэнсис покажет себя скромным, то он сможет легко вернуться в UFC. Дана является одним из лучших спортивных функционеров не просто так. А доходы говорят о том, что Нганну привлекает внимание зрителей. Я уверен, что Дана будет заинтересован [в возвращении Нганну]», — приводит слова Джонса портал Sports Illustrated.

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