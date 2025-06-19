Прохазка: я бы победил гориллу в бою один на один. Нужно атаковать глаза, а затем — яички

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка уверен, что смог бы победить гориллу в бою один на один.

«Я бы победил гориллу в поединке один на один. Разум — это самое мощное оружие. Нужно атаковать глаза, а затем — яички. Это самый эффективный вариант», — приводит слова Прохазки аккаунт Full Violence в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде Прохазка имеет 31 победу, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.