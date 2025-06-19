Джон Джонс: я — личный проект Уайта. Он создал одного из величайших мастеров единоборств

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс считает, что президент UFC Дана Уайт серьёзно повлиял на его успех в ММА.

«Дана изменил мою жизнь. Уверен, что какая-то часть его чувствует, что я — его личный проект. Он создал одного из величайших мастеров боевых искусств всех времён. Уайт уважает меня, как и я его», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.