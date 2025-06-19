Кроуфорд ответил, не считает ли, что 46-летний Пакьяо слишком стар для возвращения на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд ответил, не считает ли он, что 46-летний легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо уже слишком стар для возвращения на профессиональный ринг.

«Я не могу сказать, слишком ли он стар или нет. Знаете, если Мэнни выйдет на ринг и победит, то все будут говорить по-другому. Поэтому я не ставлю никаких ограничений для такого выдающегося бойца, как Мэнни Пакьяо», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

Следующим соперником Пакьяо станет чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Их бой состоится 20 июля.