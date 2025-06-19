Бакли — Адесанье: ты ненастоящий боец. Можем выяснить отношения, если у тебя есть желание

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли оставил жёсткое послание бывшему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцу Исраэлю Адесанье. Ранее тот признался, что испытывает негативные чувства по отношению к Бакли.

«Подойди и скажи мне, что ты думаешь обо мне, глядя мне в лицо, вместо того чтобы вести себя как придурок. Ты просто сидишь под одеялом у себя дома и говоришь обо мне.

Ты ненастоящий боец. Я просто ненавижу бойцов вроде тебя, потому что ты пытаешься преуменьшить значение того, кто пытается чего-то добиться.

За что ты меня ненавидишь? Ты сделал своё дело в этом спорте. А сейчас смотришь на меня и пытаешься высмеять, хотя я тоже стараюсь чего-то добиться. О, точно, ты ведь китаец. Мы действительно можем выяснить отношения, если у тебя есть желание. И это необязательно должно пройти в UFC», — приводит слова Бакли аккаунт Parry Punch в социальной сети X (ранее Twitter).