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Джон Джонс вспомнил, как Дана Уайт разозлился на него за отказ драться с Сонненом

Джон Джонс вспомнил, как Дана Уайт разозлился на него за отказ драться с Сонненом
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс вспомнил, как президент UFC Дана Уайт разозлился на него за отказ драться с соотечественником Чейлом Сонненом.

«На турнире UFC 151 я отказался драться с Чейлом Сонненом, и Дана просто не увидел логики в моём решении. Мой отказ его разозлил. Моим изначальным соперником должен был быть Дэн Хендерсон. Однако он получил травму, и ему на замену должен был выйти Чейл. А Хендерсон и Соннен являются хорошими друзьями. Поэтому мне не хотелось ставить себя в невыгодное положение», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

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