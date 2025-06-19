Аспиналл выбрал победителей в боях Холлоуэй — Порье, Чимаев — дю Плесси и других

32-летний обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории англичанин Том Аспиналл выбрал победителей в нескольких ближайших боях, которые состоятся под эгидой сильнейшей организации в мире.
— Халил Раунтри-младший или Джамал Хилл?
— Халил.
— Макс Холлоуэй или Дастин Порье?
— Дастин.
— Роберт Уиттакер или Ренье де Риддер?
— Уиттакер.
— Дрикус дю Плесси или Хамзат Чимаев?
— Ох, я никогда не пойду против Дрикуса, так что дю Плесси.
— Волкановски или Родригес (отметим, что данный поединок к настоящему моменту официально не анонсирован лигой. — Прим. «Чемпионата»)?
— Волкановски, — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.