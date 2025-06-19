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Аспиналл выбрал победителей в боях Холлоуэй — Порье, Чимаев — дю Плесси и других

32-летний обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории англичанин Том Аспиналл выбрал победителей в нескольких ближайших боях, которые состоятся под эгидой сильнейшей организации в мире.

— Халил Раунтри-младший или Джамал Хилл?

— Халил.

— Макс Холлоуэй или Дастин Порье?

— Дастин.

— Роберт Уиттакер или Ренье де Риддер?

— Уиттакер.

— Дрикус дю Плесси или Хамзат Чимаев?

— Ох, я никогда не пойду против Дрикуса, так что дю Плесси.

— Волкановски или Родригес (отметим, что данный поединок к настоящему моменту официально не анонсирован лигой. — Прим. «Чемпионата»)?

— Волкановски, — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.