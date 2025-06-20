Усик назвал трёх самых сложных соперников в карьере

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик считает британца Тайсона Фьюри самым сложным соперником, с которым ему приходилось драться.

«Для меня на первом месте Тайсон Фьюри, затем Энтони Джошуа, а потом — Даниэль Дюбуа», — сказал Усик в интервью пресс-службе Quennsberry Promotions.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также чемпионом Олимпийских игр в Лондоне.