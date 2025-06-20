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Физиев: слова Топурии о том, что Махачев сбежал от него — чушь. Какой страх?

Физиев: слова Топурии о том, что Махачев сбежал от него — чушь. Какой страх?
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев не считает, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев намеренно перешёл в полусредний вес, чтобы избежать поединка с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

— Как относитесь к словам Топурии о том, что якобы Ислам испугался боя с ним?
— Конечно, это чушь. Какие страхи? У нас у всех один страх — мы проигрывать не хотим. Во всём остальном никаких страхов нет. Я уверен, что никто их этих людей, которых мы знаем в UFC, не боится выходить на бой. Мы боимся проиграть. Это единственное. Никто не хочет проигрывать. Во всем остальном Топурия своё дело делает — раскручивает. Пытается раскрутить будущий поединок, возможно, — приводит слова Физиева портал «Матч ТВ».

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