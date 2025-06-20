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«Прыгала, хлопала в ладоши». Железнякова высказалась о предстоящем реванше с Маллинс

«Прыгала, хлопала в ладоши». Железнякова высказалась о предстоящем реванше с Маллинс
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Российский боец UFC Дарья Железнякова высказалась о предстоящем поединке с представительницей Англии Мелиссой Маллинс. Их бой состоится 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс
21 июня 2025, суббота. 19:50 МСК
Дарья Железнякова
Не началось
Мелисса Маллинс

«Да, конечно. Я была счастлива, прыгала, хлопала в ладоши. Я была очень рада, что мне дали бой. И именно с ней. Реванш – это всегда интересно. Она ещё победила Иру Алексееву. Есть настрой отомстить. Месть за русских женщин. В пятницу мы с Ирой поедем вместе на официальную церемонию взвешивания. Скоро встретимся, познакомимся поближе», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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