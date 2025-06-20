«Это всё очень сильно раздули». Дарья Железнякова — о тверке от Айлин Перес

Российский боец UFC Дарья Железнякова поделилась мнением о том, что после поражения в бою с представительницей Аргентины Айлин Перес та отпраздновала свою победу над ней тверком.

«Касаемо тверка, это всё очень сильно раздули. Если посмотреть нормально, где я находилась, она тверкала не над моим лицом. А ещё после боя она подбежала, обняла меня, поцеловала и сказала: «Я тебя люблю, это просто для шоу». И то же самое было после стердауна. Но все начали на меня накидываться.

Представьте, меня начали душить… Какое у меня было состояние. Кроме того, я сразу осознала, что проиграла. У меня не было даже мыслей отомстить, ударить. А многие люди мне писали, спрашивали, почему я не ответила. Это настолько глупо. Пишут диванные критики, которые не понимают, что такое спорт», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.