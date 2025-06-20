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Железнякова высказалась о возвращении Нуньес в UFC

Железнякова высказалась о возвращении Нуньес в UFC
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Российский боец UFC Дарья Железнякова прокомментировала возвращение бывшей двойной чемпионки UFC в легчайшем и полулёгком весе бразильянки Аманды Нуньес.

«Будет очень крутой и интересный бой. Я не удивлена, что Аманда вернулась. Спортсмены одержимы выступлениями. Они просто не могут без этого. Рутинная жизнь зачастую мешает. У спортсменов своя рутина. Но она более яркая, напитанная эмоциями. Не каждому человеку комфортно потом жить в рутине. А у спортсменов очень много дофаминовых всплесков. Я вообще думала, что Нуньес вернётся раньше», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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