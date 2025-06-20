Железнякова: мне очень не понравилось, что на Царукяна обрушилось столько критики

Российский боец UFC Дарья Железнякова расстроена тем, что многие негативно отнеслись к решению соотечественника Армана Царукяна сняться с реванша против Ислама Махачева, который должен был стать главным событием турнира UFC 311.

«У меня была такая ситуация. Предложили бой, но я отказалась по причинам, связанным со здоровьем. У меня была операция. И в тот же день предложили поединок. Но вообще, лучше не отказываться от боёв. Это работа, UFC – твой босс. И если ты выбираешь поединки, то не сильно будешь интересен. Лучше соглашаться. Единственной причиной могут стать реальные проблемы со здоровьем.

А по поводу Армана… Очень жалко, я сильно ждала этот бой. А ещё мне очень не понравилось, что на Царукяна обрушилось столько критики. Полился хейт, что он снялся просто так. Арман – боец такого уровня, что он не может просто испугаться и сняться. Я в это не верю. У всех спортсменов много травм. Это могло произойти с каждым. Очень жаль, что этот поединок не состоялся», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.