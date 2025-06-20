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Все результаты взвешивания участников исторического турнира UFC в Баку

Все результаты взвешивания участников исторического турнира UFC в Баку
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Уже завтра, 21 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, который возглавит бой в полутяжёлом дивизионе между бывшим чемпионом этой весовой категории Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Оба спортсмена из США. Отметим, что это первый турнир UFC на территории Азербайджана.

В преддверии соревнований состоялась церемония взвешивания, участие в которой приняли все спортсмены турнира в Баку. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Результаты взвешивания участников турнира UFC в Баку. Главный кард:

Полутяжёлый вес: Джамал Хилл (93,44 кг) vs Халил Раунтри (93,44 кг).
Лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,53 кг) vs Игнасио Бахамондес (70,53 кг).
Тяжёлый вес: Кёртис Блэйдс (117,02 кг) vs Ризван Куниев (119,97 кг).
Промежуточный вес (до 74,84 кг): Тофик Мусаев (73,93 кг) vs Мыктыбек Оролбай (74,84 кг).
Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,3 кг) vs Николас Мотта (70,53 кг).
Полулёгкий вес: Мухаммаджон Наимов (66,22 кг) vs Богдан Град (66,22 кг).

Прелимы:

Полусредний вес: Сок Хюн Ко (76,88 кг) vs Обан Эллиотт (77,33 кг).
Средний вес: Исмаил Наурдиев (84,36 кг) vs Чун Ён Пак (84,36 кг).
Женский легчайший вес: Дарья Железнякова (61,68 кг) vs Мелисса Маллинс (61,68 кг).
Женский легчайший вес: Ирина Алексеева (61,46 кг) vs Клаудия Сыгула (61,23 кг).
Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (57,15 кг) vs Азат Максум (57,15 кг).
Тяжёлый вес: Хамди Абдельвахаб (115,43 кг) vs Мохаммед Усман (110,9 кг).

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