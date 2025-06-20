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Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман-младший нокаутировал Джина Сасаки

Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман-младший нокаутировал Джина Сасаки
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Чемпион WBO в полусреднем весе американец Брайан Норман-младший защитил свой пояс, победив японца Джина Сасаки. Поединок проходил в Токио (Япония). Норман-младший одолел соперника, отправив его в нокаут в пятом раунде.

Отметим, что американец дважды отправлял Сасаки в нокдаун уже в первом раунде.

Для Нормана-младшего эта победа стала 28-й в профессиональной карьере. 22 раза спортсмен отправлял соперников в нокаут. Отметим, что Брайан ни разу не терпел поражений. Для Сасаки этот проигрыш стал вторым. Кроме того, в его активе 19 побед (17 – нокаутом), а также одна ничья.

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