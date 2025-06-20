Хавьер Мендес назвал двух главных звёзд UFC в данный момент

Хавьер Мендес, тренер лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислама Махачева, поделился мнением о главных звёздах промоушена Даны Уайта в данный момент.

«Джон Джонс и Ислам Махачев – главные звёзды UFC в настоящий момент», — приводит слова Мендеса портал Red Corner MMA со ссылкой на The Javier & Mo Show.

Напомним, Джонс сейчас занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На второй позиции располагается представитель Грузии Мераб Двалишвили.

Ранее Мендес высказался о словах про число оставшихся боёв у Махачева.

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