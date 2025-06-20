Бивол — о тренировках с Шеховым: в весе есть Иноуэ. Мухаммаду надо ждать своего часа

Бывший абсолютный чемпион мира, обладатель титулов WBO, WBA, IBF в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о совместных тренировках с Мухаммадом Шеховым, который 5 июля выступит на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

«Я сам приступил к тренировкам буквально пару недель назад здесь, в Санкт-Петербурге. Мухаммад начал раньше, он работает по такому же режиму, как и мы – силовая, работа на снарядах, спарринги три раза в неделю. Всё в порядке, он готовится, настроение хорошее.

В первую очередь хочу сказать, что меня с Мухаммадом связывает даже не бокс, я отношусь к нему, как к своему младшему брату. У меня к нему больше дружеские отношения. Во вторую очередь, он симпатичен мне как боксёр, техничный, подвижный, всегда думает о защите. Мне всегда интересно посмотреть, как он двигается в ринге, как быстро бьёт.

Какое развитие карьеры Мухаммада я вижу? Не владею всеми деталями, но всегда рядом с Мухаммадом, и знаю, что сейчас в этом весе есть Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев, который может у японца забрать пояса. Поэтому Шехову нужно быть просто в форме и ждать своего часа, когда наступит его шанс выйти и показать себя. Не знаю, задержится Иноуэ в этом весе или нет, возможно он уйдёт, а, возможно, пояса окажутся у Ахмадалиева, про него мы тоже не знаем, будет он в этом весе или нет дальше. Сейчас я вижу, что Шехову нужно набраться терпения и держать свои позиции. Потому что в профессиональном боксе зачастую удача играет большую роль. Удача в том плане, что тебе может подвернуться большой бой, и самое удачное – быть готовым в этот момент схватить свой кусочек счастья!

В первую очередь боксерам 5 июля хочу пожелать провести поединки без травм. Хорошего настроения им в подготовке, потому что не нужно забывать: результат результатом, это чувство кратковременное, а большую часть времени мы находимся на тренировках. Так и проходит наша жизнь. Подготовка за подготовкой, а тебе уже 34… Стараться жить и уметь радоваться делать то, что нужно во время подготовки. Да, оно тяжело, невыносимо, через не хочу, через не могу, но стараться радоваться», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме Чемпион Урванов возвращается на ринг и примет участие в турнире RCC

Главные новости дня: