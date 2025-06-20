Фото: 36-летний Конор Макгрегор показал физическую форму

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями. 36-летний спортсмен продемонстрировал физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером в конце июня 2024 года. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Конор не выходил в октагон с лета 2021 года.

Макгрегор напал на посетителя в ночном клубе: