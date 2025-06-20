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Тренер Махачева отреагировал на призывы лишить Джонса чемпионского титула в UFC

Тренер Махачева отреагировал на призывы лишить Джонса чемпионского титула в UFC
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Хавьер Мендес, тренер лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислама Махачева, прокомментировал призывы некоторых фанатов и экспертов лишить чемпионского пояса Джона Джонса. Американец является обладателем титула лиги Даны Уайта в тяжёлом весе.

«Очевидно, это несправедливо. Но в первую очередь это развлекательный вид спорта. Речь о том, что принесёт компании больше всего денег. Джон Джонс делает всё правильно. Он очень умён. Так что ему позволяется делать то, что не под силу никому другому. Но всё-таки есть одна причина – он это заслужил. Он заслужил возможность быть там, где он сейчас. UFC позволяет Джону Джонсу находиться в таком положении, потому что он может», — сказал Мендес на канале в YouTube.

Последний бой Джонс провёл в ноябре прошлого года, одолев Стипе Миочича.

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