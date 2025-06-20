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Кёртис Блэйдс: Джон Джонс завершил карьеру

Кёртис Блэйдс: Джон Джонс завершил карьеру
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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс высказался о чемпионе UFC в тяжёлом весе Джоне Джонсе.

«Считаю, что Джон Джонс завершил карьеру, если только он не докажет обратного. С глаз долой, из сердца вон – вот что я скажу. Мне плевать, что он делает. Что касается остальных участников дивизиона, то после поединка с Ризваном Куниевым я рассчитываю сразиться с кем-нибудь из топ-5. Мне нужно победить соперника с высоким рейтингом, чтобы получить титульный бой. Это и есть моя цель. Есть много вариантов — Деррик Льюис, Сергей Спивак и даже какой-то реванш. Я был бы рад сразиться с любым, чей рейтинг выше моего. Я не капризный», — сказал Блэйдс на пресс-конференции перед турниром UFC в Баку.

Напомним, в Баку Кёртис сразится с россиянином Ризваном Куниевым.

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