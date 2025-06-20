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Кормье раскрыл, в каком случае чемпион UFC Джонс согласился бы на бой с Аспиналлом

Кормье раскрыл, в каком случае чемпион UFC Джонс согласился бы на бой с Аспиналлом
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном поединке между обладателем чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и временным чемпионом этого дивизиона Томом Аспиналлом.

«Если бы Джону Джонсу сейчас было 28 лет, то не беспокойтесь, Аспиналл не был бы для него самой большой угрозой. Причина, по которой Аспиналл представляет для него самую большую угрозу, заключается в том, что Джонсу 38 лет. Он вёл разгульную жизнь, кутил и развлекался. В свои 28 лет Джон уже миллион раз подрался бы с Томом. Но Джон, которому 38 лет, признаёт, что этот парень немного лучше. Он не боится. Просто не хочет, чтобы его нокаутировали. Джон Джонс предпочитает, чтобы его наследие оставалось таким, какое оно сейчас», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

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