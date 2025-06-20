Дебютант UFC Ризван Куниев провёл битву взглядов с Кёртисом Блэйдсом

Дебютант UFC россиянин Ризван Куниев провёл битву взглядов с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе американцем Кёртисом Блэйдсом в преддверии поединка, который состоится 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

Фото: Кадр из трансляции

Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

Блэйдс предыдущий поединок провёл в июле 2024 года. Тогда он потерпел поражение от ныне действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.